Джигурда начал отчаянную борьбу за наследство

На последнем судебном заседании было принято решение провести экспертизу экземпляра завещания Браташ. Джигурда выступил против такого решения. В связи с подачей апелляционной жалобы от лица Анисиной в вышестоящий суд Джигурда написал открытое письмо, в котором рассказал о том, как проходят судебные заседания.

«Подает апелляционную жалобу на решение Кунцевского суда о назначении экспертизы экземпляра оригинала завещания (которого, увы, на момент принятия судом решения уже не было) – подает жалобу, так называемый – Марины Анисиной «адвокат», работающий от конторы Сергея Жорина и не имеющий адвокатской лицензии – некий Андрей Князев , обещавший мне в письменной форме согласовывать со мной – Никитой Джигурдой – все свои действия по защите Марины и, не выполнивший своего обещания», - указано в письме.

По словам Джигурды, именно Андрей Князев ввел суд в заблуждение, сказав, что у Марины Анисиной имеется еще один экземпляр оригинала завещания Браташ.

Актер отмечает, что на основании заявления адвоката Анисиной судья Красавина приняла неверное решение об экспертизе.

Марина Анисина и Никита Джигурда официально разведены, но артист упорно не желает признавать этот факт и все еще считает фигуристку своей женой.