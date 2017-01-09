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Брэд Питт блеснул на «Золотом глобусе»
Голливудский актер Брэд Питт, в течение нескольких месяцев не появлявшийся на публике, удивил поклонников своим присутствием на церемонии вручения кинонаград «Золотой глобус» в воскресенье, 8 января. Об этом сообщают Рамблер/новости.
На церемонии Питт представлял картину «Лунный свет». Таблоиды отметили его «идеальный классический черный смокинг». «Фильм родился благодаря мужеству группы актеров, желающих обнажить свои души и выразить свою человечность, с изнанки которой - ошибки и оплошности и проступки», - сказал актер во время презентации киноленты, продюсером которой он выступил.
«Лунный свет» получил «Золотой Глобус» как лучшая драма. Это картина повествует о трех периодах жизни афроамериканца Широна, живущего в Майами в период расцвета наркоторговли.
В последние месяцы Брэд Питт оказался в центре скандала, связанного с его расставанием с Анджелиной Джоли. Актриса подала на развод 15 сентября. Ее адвокат пояснял, что решение о разводе было принято «для сохранения здоровья семьи». Позже в СМИ появились заявления актрисы о том, что Питт разочаровал ее как отец их детей, что он злоупотребляет алкоголем и марихуаной, а также страдает неконтролируемыми приступами гнева. Актриса просила суд дать ей единоличную опеку над их шестью детьми и предоставить Питту возможность навещать их только по выходным.
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