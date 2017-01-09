Брэд Питт блеснул на «Золотом глобусе»

Голливудский актер Брэд Питт , в течение нескольких месяцев не появлявшийся на публике, удивил поклонников своим присутствием на церемонии вручения кинонаград «Золотой глобус» в воскресенье, 8 января. Об этом сообщают Рамблер/новости.

На церемонии Питт представлял картину «Лунный свет». Таблоиды отметили его «идеальный классический черный смокинг». «Фильм родился благодаря мужеству группы актеров, желающих обнажить свои души и выразить свою человечность, с изнанки которой - ошибки и оплошности и проступки», - сказал актер во время презентации киноленты, продюсером которой он выступил.

«Лунный свет» получил «Золотой Глобус» как лучшая драма. Это картина повествует о трех периодах жизни афроамериканца Широна, живущего в Майами в период расцвета наркоторговли.