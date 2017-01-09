Сын Михалкова купил участок на Рублевке за 150 млн рублей

Земля была приобретена на компанию «Усово-Инвест», которую Life называет фирмой Михалкова-младшего. Стоимость участка, по данным издания, составляет примерно 150 миллионов рублей.

Гендиректор «Усово-Инвест» Денис Тулумджан рассказал Life, что компания купила один гектар земли в Усово и «будет его развивать». По словам собеседника издания, пока еще не решено, как именно будет использоваться участок и что на нем построят. При этом Тулумджан уточнил, что земля вряд ли будет задействована в киноиндустрии. Глава «Усово-Инвест» также признал, что бенефициаром является Артем Михалков, отмечает Life.

Артем Михалков – средний сын Никиты Михалкова. Он окончил режиссёрский факультет ВГИКа. С 2013 года является президентом кинофестиваля дебютов «Движение» в Омске. Артем Михалков снялся в двух десятках фильмов, а также выступил режиссером и сценаристом нескольких картин.