Наташа Королева показала своё инстинное лицо

После интенсивных выступлений на новогодних корпоративах и фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор» Наташа Королева решила взять в работе небольшой перерыв и провести время с семьей. Сейчас певица с мужем — Сергеем Глушко находятся в Майями, где с недавних пор живет их сын — Архип.

В микроблоге Наташи на днях появился редкий кадр, на котором звездные родители и их сын были запечатлены все вместе. Фото было сделано за кулисами арены «Американ Эйрлайнс», где проходят спортивные мероприятия и иногда выступления популярных артистов. Поклонники на снимке заметили одну любопытную деталь — Королева впервые за долгое время показала своё истинное лицо. Она предстала на опубликованной фотографии без привычного для неё яркого макияжа. Наташу похвалили за смелость и отметили, что певица выглядит свежо и молодо.

К слову, некоторое время назад Королева призналась, что мечтает родить еще одного ребенка. «Вся страна, похоже, хочет, чтобы у нас было пополнение, — рассказала Наташа. — И мы с Сережей тоже этого хотим. Но раз ничего не происходит (а мы вроде люди здоровые и не возрастные), не надо ждать чуда. Был период, когда мы активно начали действовать, несколько раз сделали ЭКО. Этот метод нам не помог. И были беременности без вмешательства врачей, которые тоже ни к чему не привели — замершие. Мы хотели, мы старались, но не получилось. Так нам природа показала, что мы, в принципе, можем справиться самостоятельно, но дальше этого дело не идет. И я стала философски относиться к ситуации. Где-то там наверху сидит кто-то неглупый и все решает. И может, не надо так активно провоцировать процесс? Могу понять людей, у которых вообще нет детей, — там все средства хороши. Но в нашем случае… Значит, внуков у нас будет много. И потом, еще не вечер — мы с Сережей не совсем закрыли эту тему!»