Экс-солистка "ВИА Гры" ждет ребенка

Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова беременна. Информация стала известна от источника из близкого окружения артистки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Дни.ру»

Ну и как работать в такой обстановке ? 💋💋💋 Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 23 2016 в 1:32 PST

Как говорится в публикации, 34-летняя девушка находится на пятом месяце беременности и скрывает свое положение. Ребенок родится весной 2017 года. Будущий отец ребенка – тайный возлюбленный Седоковой, который, по информации журналистов, буквально заваливает девушку подарками и букетами цветов. Кроме того, мужчина помогает бывшей солистке «ВИА Гры» в бизнесе, связанном с пошивом одежды. В материале утверждается, что певица и будущий отец ребенка познакомились на музыкальной премии в мае 2016 года. Седокова забеременела после двух месяцев отношений.

❤️❤️❤️ Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 19 2016 в 10:40 PST

Анна Седокова воспитывает двоих дочерей от предыдущих браков. 12-летнюю Алину исполнительница родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича , погибшего в 2014 году. От второго брака с бизнесменом Максимом Чернявским на свет появилась Моника, которой исполнилось пять лет.

Первый баскет в жизни Моники ))) Счастье , танцы и громкие крики . Это у меня . А Мо с Алиной были сдержаннее 😜😜😜 Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 10 2016 в 11:16 PST