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Экс-солистка "ВИА Гры" ждет ребенка
«Золотой состав» группы и певец Валерий Меладзе.
Фото: Кадр из клипа «Притяженья больше нет»
Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова беременна. Информация стала известна от источника из близкого окружения артистки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Дни.ру».
Ну и как работать в такой обстановке ? 💋💋💋
Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Как говорится в публикации, 34-летняя девушка находится на пятом месяце беременности и скрывает свое положение. Ребенок родится весной 2017 года. Будущий отец ребенка – тайный возлюбленный Седоковой, который, по информации журналистов, буквально заваливает девушку подарками и букетами цветов. Кроме того, мужчина помогает бывшей солистке «ВИА Гры» в бизнесе, связанном с пошивом одежды. В материале утверждается, что певица и будущий отец ребенка познакомились на музыкальной премии в мае 2016 года. Седокова забеременела после двух месяцев отношений.
Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Анна Седокова воспитывает двоих дочерей от предыдущих браков. 12-летнюю Алину исполнительница родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, погибшего в 2014 году. От второго брака с бизнесменом Максимом Чернявским на свет появилась Моника, которой исполнилось пять лет.
Первый баскет в жизни Моники ))) Счастье , танцы и громкие крики . Это у меня . А Мо с Алиной были сдержаннее 😜😜😜
Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Моё любимое фото 😍😍😍 Аля почти не изменилась , а Моника уже такая взрослая ))))) Совершенно другая )))))))))) #СамыеЛучшие и #Любимые и #Родные ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
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