Экс-солистка "ВИА Гры" ждет ребенка
Главное сейчас
Рамблер/новости

Экс-солистка "ВИА Гры" ждет ребенка

«Золотой состав» группы и певец Валерий Меладзе.
«Золотой состав» группы и певец Валерий Меладзе.
Фото:
Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова беременна. Информация стала известна от источника из близкого окружения артистки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Дни.ру».

Ну и как работать в такой обстановке ? 💋💋💋

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как говорится в публикации, 34-летняя девушка находится на пятом месяце беременности и скрывает свое положение. Ребенок родится весной 2017 года. Будущий отец ребенка – тайный возлюбленный Седоковой, который, по информации журналистов, буквально заваливает девушку подарками и букетами цветов. Кроме того, мужчина помогает бывшей солистке «ВИА Гры» в бизнесе, связанном с пошивом одежды. В материале утверждается, что певица и будущий отец ребенка познакомились на музыкальной премии в мае 2016 года. Седокова забеременела после двух месяцев отношений.

❤️❤️❤️

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Анна Седокова воспитывает двоих дочерей от предыдущих браков. 12-летнюю Алину исполнительница родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, погибшего в 2014 году. От второго брака с бизнесменом Максимом Чернявским на свет появилась Моника, которой исполнилось пять лет.
Еще 2 источника
Воронеж Шоу-бизнес
Валентин Белькевич Максим Чернявский Анна Седокова
Оставить комментарий

Последние новости