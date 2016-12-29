Звезда «Дома-2» идет на операцию по восстановлению девственности

Бывшая участница скандальной телестройки Либерж Кпадону решила восстановить девственность хирургическим путем. Это признание девушка сделала на своей странице в соцсетях, в длинном посте о том, что современные женщины потеряли уважение к себе. В отношении лично себя она такого сказать не может, к тому же, девушка страдает от того, что из-за поведения других ее считают легкодоступной. Либерж хочет личным примером показать, что в отношениях между мужчиной и женщиной нет места нечистоплотности. А если у нее появятся последовательницы, она будет рада вдвойне.

«Я ненавижу женщин, которые опустили момент таинства сексуальных, любовных отношений до отметки ноль!» - это грубое высказывание 29-летней звезды «Дома-2» прозвучало, как крик души.

Со слов Либерж Кпадону, миллионы девушек и женщин во всем мире, в том числе она сама, при желании построить качественные и крепкие отношения сталкиваются с непомерными трудностями. Сопротивляться системе купли-продажи столь чистого чувства под названием «любовь» стало практически невозможно: «Отношения и любовь в нашем обществе можно купить за деньги как пачку сигарет или чипсов в супермаркете, просто суммы другие».

Девушке надоело слушать в свой адрес «мне бы попробовать такую шоколадку» или «у меня никогда не было мулаточки». Она считает, что восстановление девственности избавит ее от внимания мужчин, желающих насладиться лишь кратковременной связью. Темнокожая красавица после развода с мужем, то есть уже полтора года, не имела интимной близости, и дальше намерена следовать своим принципам.

«Я решилась на гименопластику для того, чтобы во-первых, каждый мужчина, который ко мне подходит, понимал, что пока я не захочу от него детей, ему ничего не светит. Во-вторых, очень хочу, чтобы девушки последовали моему примеру и обозначали момент важности отношения мужчины к женщине, возложили хоть какую-то ответственность на сильный пол. В-третьих, это очень хороший психологический мотиватор для любой, кто в новом году действительно хочет начать жизнь с чистого листа!» - объяснила Либерж.

Будущая девственница не хотела посвящать всех в свои глубинные переживания, но личный психолог посоветовал ей не молчать. Вот она и высказала все, что копилось долгие годы: «Меня в ужас приводят те, кто не смотрят на такие ценности как семья, дети. Они спят с мужиками не для построения хорошей ячейки общества, а чтобы зацепиться за кого-то, чтобы по-шакальски подобрать хоть какие-то объедки от тех, кто сегодня их гуляет. Хотя ставят они себя выше всех и пытаются преподнести как элитную штучку. Я вам больше скажу, я уважаю проституток хотя бы за то, что они честны перед собой и людьми. Страшно, девочки, страшно ! P.S. Очень хочу уважать мужчин за их честность и порядочность и женщин - за нашу стойкость и недоступность для недостойных. Надеюсь, вы меня морально поддержите, ведь одной с этим бороться сложно. Пускай я - капля в море, но именно с капли началось море, и чистоту этого моря определять нам!»

Либерж для себя все решила – гименопластику ей сделают в январе. А уж как долго результат этой операции будет в сохранности, мы, скорее всего, не узнаем.