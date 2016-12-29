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Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Актер Сергей Безруков в интервью «Комсомольской правде» рассказал о своих внебрачных детях. Об этом сообщают Рамблер/новости.
«Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик», - пояснил актер, отметив, что также любит, поддерживает и помогает другим своим детям.
Безруков добавил, что не хочет афишировать информацию о внебрачных детях и «показывать их в соцесетях», чтобы «уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка».
У Безрукова и его жены Анны Матисон в июле этого года родилась дочь. О свадьбе пары стало известно в марте. До этого артист в течение 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой, они расстались в прошлом году. СМИ писали со ссылкой на отца Безрукова, что у актера есть внебрачные дочь и сын от петербургской актрисы.
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