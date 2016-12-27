Соседи: Рынска сбежала из квартиры

Светский обозреватель Божена Рынска уехала из своей квартиры в Москве в неизвестном направлении, заявили соседи журналистки. Также очевидцы отметили, что Рынска перед отъездом сложила вещи в коробки и погрузила их в автомобиль. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Свою московскую квартиру обозреватель решила покинуть после скандала, вспыхнувшего после ее высказывания о погибших журналистах НТВ на борту самолета Ту-154 министерства обороны России . Вскоре после того, как стали известны подробности авиакатастрофы над Черным морем, Рынска написала в своем аккаунте в Facebook, что сожалеет о том, что на борту лайнера находился ансамбль имени Александрова, а не «весь борт НТВ».

«Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?..», - говорилось в записи Рынска.

В ответ на слова Рынска группа неизвестных активистов заклеила окна балкона обозревателя фотографиями погибших сотрудников телеканала. Женщина забросала злоумышленников кошачьими фекалиями. Хулиганов обозреватель назвала «бандидами» и пожелала им «своего борта» и «удачной посадки». Также Рынска обвинила сотрудников НТВ в «травле инакомыслящих». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и подчеркнул, что в этом случае понятна «самая жесткая реакция общества». Слова обозревателя проверяют на экстремизм и оскорбление памяти погибших. В 2014 году Божена Рынска избила сотрудника компании НТВ, пытавшегося взять у нее интервью. Тогда суд приговорил Рынску к году исправительных работ.

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Все они погибли.