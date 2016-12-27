На Рынски совершено нападение

Неизвестные напали на квартиру светского обозревателя Божену Рынски. Злоумышленники таким образом отреагировали на сетования блогера на то, что не все журналисты НТВ погибли в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт журналистки в Facebook.

«Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъемником 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ», - заявила Рынска.

Ранее Рамблер/новости сообщили, что окна балкона Рынски были заклеены фотографиями репортеров, погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Действия атаковавших балкон журналистки могут быть расценены как вандализм.

Также в своей публикации обозреватель отметила, что погибшие поплатились за «ложь и травлю инакомыслящих», а также заявила, что борт для авторов этой акции «уже где-то стоит» и пожелала им «удачного полета».

«Сижу, смотрю на эти лица, думаю: стоили ли копейки, которые вы получали за ложь и травлю инакомыслящих той участи, которую вы получили в итоге? Ведь вы могли найти любую другую работу. Вы знали, чем вы занимаетесь. Служба не нос, с ней не рождаются», - подчеркнула Рынска.

Авторов акции репортер назвала «обычными бандитами». 26 декабря на сайте change.org появилась петиция, предлагающая лишить Божену Рынски гражданства. Она появилась после того, как обозреватель высмеяла погибших в авиакатастрофе под Сочи и назвала погибших журналистов НТВ «НТВошками».

«Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?..», - говорилось в записи Рынска.

Позже корреспондент удалила этот пост и пояснила, что с 2013 года журналисты НТВ пытались сжить ее со света. Кроме того, по словам светского обозревателя, «этот канал» распространял против нее ложь, «целенаправленно доводил до самоубийства». Рынска пожелала «осиновый кол в могилу каждому».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и подчеркнул, что в этом случае понятна «самая жесткая реакция общества». Слова Рынски проверяют на экстремизм и оскорбление памяти погибших. В 2014 году Божена Рынска избила сотрудника компании НТВ, пытавшегося взять у нее интервью. Тогда суд приговорил Рынску к году исправительных работ.

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Все они погибли.