70 тысяч человек хотят, чтобы Рынску лишили гражданства

Больше 70 тысяч человек проголосовали за то, чтобы светского обозревателя Божену Рынску лишили гражданства. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт change.org.

Россияне такие образом отреагировали на написанное Рынски о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи. В своем высказывании, размещенном на Facebook, обозреватель высказала горькое сожаление о смерти «Прекрасного ансамбля» Александрова, но назвала погибших на борту репортеров НТВ – «НТВошками».

Люди подписывают петицию и комментируют ее высказывание, говоря, что «таким не место в нашей стране» с огромным энтузиазмом. Вероятнее всего, еще к концу дня петиция наберет необходимый минимум в 100 тысяч голосов на портале «Российская общественная инициатива". Если обращение будет подписано не меньшим количеством человек, группа экспертов рекомендует петицию к рассмотрению в Госдуме

Любопытно, что высказывание Божены Рынски вызвало такой ажиотаж и активность пользователей, при том, что на сайте change.org есть петиции, затрагивающие более важные проблемы в обществе, но от недостатка «скандальности» так и не набравшие нужное количество голосов.

Между тем на опубликованную петицию уже отреагировали в Кремле.