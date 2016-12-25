«Пожалуйста, заткнитесь». Шифрин обратился к глумящимся над гибелью Ту-154

Народный артист России Ефим Шифрин отправил послание отдельным жителям Украины, оставляющим в соцсетях циничные высказывания о погибших в авиакатастрофе возле Сочи. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Facebook артиста.

По словам Шифрина, культура любого народа не разрешает глумиться над погибшими.

«Это же так очевидно, что в день гибели совершенно мирных людей принято либо скорбеть, либо молчать. Прошу вас, выберите второй вариант: он не потребует от вас никаких нравственных усилий. Я знаю, что многие из вас верующие люди. Мне трудно принять такое комментирование как часть обряда. Пожалуйста, заткнитесь...», - написал Шифрин в Facebook.

Напомним, после известия о катастрофе самолета с 92 пассажирами возле Сочи, некоторые пользователи Сети, называющие себя «украинцами», принялись размещать циничные и оскорбительные посты о погибших.

При этом СМИ сообщили, что украинцы в Киеве несут цветы и свечи к зданию российского посольства, соболезнуя близким погибших в трагедии.