Рынска обрадовалась гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154

Светская обозревательница Божена Рынска назвала «преступниками» журналистов, погибших в катастрофе лайнера возле Сочи. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на страницу Рынской в Facebook. Обозревательница утверждает, что ранее телеканал клеветал на нее и «доводил до самоубийства».

«Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса».

Ранее РИА Новости сообщили, что Рынска поглумилась над жертвами крушения самолета Ту-154 Минобороны . «Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», — написала Рынска в Fаcebook.

Однако сейчас эта запись недоступна. Вероятно, обозревательница убрала пост после того как возмущенные пользователи принялись упрекать ее в цинизме.

«Божена, глазам своим не верю. Вы радуетесь гибели людей? Смерть журналистов НТВ - это для вас бонус от боженьки. Здесь вы явно перегнули палку. Они просто о вас сюжет показали, а вы радуетесь их смерти. Это уже за гранью», - написал один из пользователей в Facebook.

В свою очередь телекомпания НТВ отказалась комментировать оскорбительные пассажи Рынской.

«Мы диагнозы не комментируем. Это к другим специалистам», — заявили на телеканале.

Скандально известная Божена Рынска ранее судилась с телеканалом НТВ и проиграла процесс. Суд приговорил ее к 1 году исправительных работ за избиение корреспондента и порчу имущества. Возле дома светской обозревательницы журналисты НТВ пытались взять у нее интервью, Рынска отказалась, начала драку и разбила камеру стоимостью в полмиллиона рублей.