Собчак попросила денег на няню для ребенка

Ксения Собчак, совсем недавно ставшая матерью, в очередной раз пресекла попытки поклонников узнать как можно больше о ее сыне. С ироничной отповедью по этому поводу она обратилась к своим подписчикам в Instagram, предложив тем, кто рьяно беспокоится о том, как живет младенец, прислать ей вместо этого денег на няню. «И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один б денег на няню прислал», — написала телеведущая в своем посте к фотографии мужа Максима Виторгана, который гуляет с ребенком в коляске.

«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, обьединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка: Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок,мимишными фотографиями малыша,мужа и прочих домашних сладостей ,как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"?» -- поинтересовалась Собчак, передают Рамблер/новости со ссылкой на ее Instagram

Она отмечает, что не стремится нравится своим поклонникам, не ищет их одобрения или осуждения и тем более не стремится оправдывать их ожидания. Как пишет Собчак, она старается разделять свой образ и свою реальную жизнь, оберегая ее от посторонних.

Если бы я не встречала этот Новый год дома - обязательно выбрала бы для главной ночи года Отель @stregismoscownikolskaya Стильно украшенный, в самом центре Москвы, но при этом без излишнего пафоса. #stregismoscow #рекламнаяпауза Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 20 2016 в 10:49 PST

Судя по сегодняшнему мероприятию,если из-за кризиса вести мероприятия звать перестанут,есть шанс устроиться в подтанцовку:))) wearing glitters from @rasario ❤️ Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 17 2016 в 2:27 PST

Новогоднее настроение двух снежинок в окружении любимых стилистов в @beliysad ❤️❤️❤️ Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 16 2016 в 5:14 PST

35-летняя Собчак родила первенца в подмосковном роддоме «Лапино» 18 ноября. Для ее мужа Максима Виторгана это уже третий ребенок.