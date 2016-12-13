Собчак попросила денег на няню для ребенка
Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, обьединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка : Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок,мимишными фотографиями малыша,мужа и прочих домашних сладостей ,как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"? . Я не стремлюсь вам нравится,за это вы меня и любите и ненавидите-тут уж кто как:))) Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем,чем считаю нужным.Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать "образ" того ,что вы ждете-тоже не буду. Потому что это не образ-а моя реальная жизнь,и я ее берегу от посторонних. И вообще,вас столько,беспокоящихся за моего сына,хоть один бы,сука,денег на няню прислал!!!!!!
Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Судя по сегодняшнему мероприятию,если из-за кризиса вести мероприятия звать перестанут,есть шанс устроиться в подтанцовку:))) wearing glitters from @rasario ❤️
Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Новогоднее настроение двух снежинок в окружении любимых стилистов в @beliysad ❤️❤️❤️
Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
About last night: wearing @roseville_ru and @yanaraskovalova jewelry
Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
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