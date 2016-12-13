Собчак попросила денег на няню для ребенка
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Рамблер/новости

Собчак попросила денег на няню для ребенка

Собчак попросила денег на няню для ребенка
Фото:
Ксения Собчак, совсем недавно ставшая матерью, в очередной раз пресекла попытки поклонников узнать как можно больше о ее сыне. С ироничной отповедью по этому поводу она обратилась к своим подписчикам в Instagram, предложив тем, кто рьяно беспокоится о том, как живет младенец, прислать ей вместо этого денег на няню. «И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один б денег на няню прислал», — написала телеведущая в своем посте к фотографии мужа Максима Виторгана, который гуляет с ребенком в коляске.

Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, обьединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка : Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок,мимишными фотографиями малыша,мужа и прочих домашних сладостей ,как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"? . Я не стремлюсь вам нравится,за это вы меня и любите и ненавидите-тут уж кто как:))) Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем,чем считаю нужным.Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать "образ" того ,что вы ждете-тоже не буду. Потому что это не образ-а моя реальная жизнь,и я ее берегу от посторонних. И вообще,вас столько,беспокоящихся за моего сына,хоть один бы,сука,денег на няню прислал!!!!!!

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, обьединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка: Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок,мимишными фотографиями малыша,мужа и прочих домашних сладостей ,как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"?» -- поинтересовалась Собчак, передают Рамблер/новости со ссылкой на ее Instagram.
Она отмечает, что не стремится нравится своим поклонникам, не ищет их одобрения или осуждения и тем более не стремится оправдывать их ожидания. Как пишет Собчак, она старается разделять свой образ и свою реальную жизнь, оберегая ее от посторонних.

Новогоднее настроение двух снежинок в окружении любимых стилистов в @beliysad ❤️❤️❤️

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

35-летняя Собчак родила первенца в подмосковном роддоме «Лапино» 18 ноября. Для ее мужа Максима Виторгана это уже третий ребенок.

About last night: wearing @roseville_ru and @yanaraskovalova jewelry

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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