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Иванка Трамп подверглась нападению в самолете
Пассажир самолета набросился на дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванку. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на американское издание TMZ.
Инцидент произошел в тот момент, когда Иванка Трамп заняла вместе со своими детьми места в самолете компании JetBlue. Лайнер готовился к вылету из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. К дочери Трампа подошел мужчина и начал оскорблять девушку и ее детей. По словам злоумышленника, Дональд Трамп своей политикой может нанести непоправимый ущерб Соединенным Штатам.
Ivanka Verbally Attacked On JetBlue Trip! Man Angry She’s Flying Commercial! https://t.co/IFVgBoHpKk pic.twitter.com/TmyDAoyeJS— POLITICS TOP (@PoliticcssTop) 22 декабря 2016 г.
Как отмечается в сообщении, нарушителя правопорядка сняли с борта.
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США 8 ноября 2016 года, вступит в должность 20 января 2017 года.
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