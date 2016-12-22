Иванка Трамп подверглась нападению в самолете

Пассажир самолета набросился на дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванку. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на американское издание TMZ

Инцидент произошел в тот момент, когда Иванка Трамп заняла вместе со своими детьми места в самолете компании JetBlue. Лайнер готовился к вылету из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. К дочери Трампа подошел мужчина и начал оскорблять девушку и ее детей. По словам злоумышленника, Дональд Трамп своей политикой может нанести непоправимый ущерб Соединенным Штатам.

Ivanka Verbally Attacked On JetBlue Trip! Man Angry She’s Flying Commercial! https://t.co/IFVgBoHpKk pic.twitter.com/TmyDAoyeJS — POLITICS TOP (@PoliticcssTop) 22 декабря 2016 г.

Как отмечается в сообщении, нарушителя правопорядка сняли с борта.

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США 8 ноября 2016 года, вступит в должность 20 января 2017 года.