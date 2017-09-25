Украина поддержала требование отстранить Россию от ОИ-2018



Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) присоединился к требованиям ряда национальных антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Минмолодьспорт и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждают грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне, в частности, во время зимних Олимпийских игр в г. Сочи.



Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву относительно необходимости привлечения к ответственности РФ, в том числе путём устранения российских спортивных федераций от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года», — приводит текст заявления пресс-служба НАДЦ.