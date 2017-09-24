Глава USADA призвал МОК полностью отстранить Россию от Олимпиады-2018



Тайгарт призвал WADA не поддаваться "политическому давлению" со стороны главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и Москвы.

"WADA необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранить Россию от зимней Олимпиады из-за ее системной допинговой практики и позволить российским атлетам, доказавшим свою "чистоту", выступать под нейтральным флагом", — сказал глава USADA.

