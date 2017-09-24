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Глава USADA призвал МОК полностью отстранить Россию от Олимпиады-2018
Международное антидопинговое агентство (WADA) должно занять более жесткую позицию в вопросе участия России в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт в интервью The Guardian.
Тайгарт призвал WADA не поддаваться "политическому давлению" со стороны главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и Москвы.
"WADA необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранить Россию от зимней Олимпиады из-за ее системной допинговой практики и позволить российским атлетам, доказавшим свою "чистоту", выступать под нейтральным флагом", — сказал глава USADA.
Вопрос об участии России в Играх будет обсуждаться на заседании президиума WADA в Париже. Председатель агентства Крейг Риди ранее уже заявил, что призывы к полному запрету на участие российской сборной в Олимпиаде-2018 (с ними обратились 28 национальных антидопинговых агентств) "бесполезны" и не способствуют разрешению ситуации.
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