ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего футболиста года‍

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала тройки номинантов на звание лучших игроков и тренеров 2017 году. На звание лучшего футболиста претендуют бразилец Неймар, аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду

Окончательный выбор лучших в различных номинациях и церемония награждения состоятся 23 октября в Лондоне.

Напомним, что в прошлом году лучшим футболистом мира был признан Криштиану Роналду, выступающий за "Реал" . Его конкурент Роналду Неймар уже после начала клубного сезона 2017/18 перешел из испанской "Барселоны" во французский столичный "Пари Сен-Жермен" за рекордную сумму 222 миллиона евро. Впрочем, эта сумма была не трансферной оплатой, а выкупом собственного контракта. Так что теперь Неймар и Месси, продолжающий играть за "Барсу", выступают в разных командах.

На звание лучшего тренера претендуют Массимилиано Аллегри (Италия, "Ювентус"), Антонио Конте (Италия; "Челси", Англия) и Зинедин Зидан (Франция; "Реал", Мадрид, Испания).

В голосовании, проводимом ФИФА, принимают участие главные тренеры и капитаны национальных сборных, ведущие журналисты и болельщики (через интернет-голосование).