Слепцова рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП чемпионки ОИ по биатлону

«У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось. Но и с ней тоже уже все нормально — она в сознании и уже шутит. А ехали мы из города Бородино, там проходили соревнования на призы Медведцевой. Еще раз спасибо, и давайте все пожелаем Оле здоровья», — написала Слепцова.





В воскресенье, 17 сентября, автомобиль, в котором ехали биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попал в ДТП на трассе Бородино — Красноярск. Во время движения от встречного автомобиля отвалился болт и отлетел в лобовое стекло машины спортсменок. Деталь пробила преграду и попала в височную часть головы водителя.



42-летнюю женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Сообщалось, что угрозы для жизни спортсменки нет, но некоторое время Медведцева проведет в стационаре.

Медведцева (урожденная Заморозова) завершила карьеру по окончании сезона-2009/10. Своих лучших результатов она добилась, выступая под фамилией Пылева. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити биатлонистка завоевала в гонке преследования и бронзу в эстафете. В ее активе также золото Ванкувера-2010 в эстафете.