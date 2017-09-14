Гордый баклан станет символом «Санкт-Петербург арены»

По словам руководителя департамента по связям с общественностью ФК «Зенит» Жанны Дембо, новым символом стадиона «Санкт-Петербург» станет баклан, сообщает «Советский спорт».

Уже совсем скоро на арене появятся указатели, выполненные в виде бакланов, а развлекать публику будет ростовая кукла-баклан.