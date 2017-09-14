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Гордый баклан станет символом «Санкт-Петербург арены»
По словам руководителя департамента по связям с общественностью ФК «Зенит» Жанны Дембо, новым символом стадиона «Санкт-Петербург» станет баклан, сообщает «Советский спорт».
Уже совсем скоро на арене появятся указатели, выполненные в виде бакланов, а развлекать публику будет ростовая кукла-баклан.
Напомним, бакланы стали известны после того, как в одном из интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что бакланы — одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.
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