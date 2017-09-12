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Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Фото: KCNA / Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын является поклонником английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом газете The Sun рассказал итальянский политик Антонио Рацци.
Он заявил, что северокорейский лидер признался в этом ему сам. Также Рацци отметил, что Ким Чен Ын следит за всеми крупными футбольными турнирами, а игру полюбил в юношестве, когда учился в Швейцарии.
Рацци также сказал, что лидер КНДР надеется на скорое появление в чемпионате Англии и других популярных лигах футболистов из Северной Кореи.
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