Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына

Он заявил, что северокорейский лидер признался в этом ему сам. Также Рацци отметил, что Ким Чен Ын следит за всеми крупными футбольными турнирами, а игру полюбил в юношестве, когда учился в Швейцарии.

Рацци также сказал, что лидер КНДР надеется на скорое появление в чемпионате Англии и других популярных лигах футболистов из Северной Кореи.