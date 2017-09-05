

Главный тренер " Арарата" Александр Григорян сообщил " СЭ" , что клуб прекратит свое существование после домашнего матча с " Рязанью". Игра состоится 8 сентября.

— Правда, что " Арарат" закрывается? — вопрос Григоряну.



— Да. Нам об этом объявили…



— Матч с " Рязанью" станет последним?



— Вероятнее всего, он станет последней игрой.



— Нет денег?



— Я готов объяснить причины после игры с " Рязанью" на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить сове существование. Тем более под названием " Арарат". Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!



— Как в такой обстановке готовиться к матчу с " Рязанью"?



— Послушайте. Есть обстоятельства, а есть слово " мужчина". Мужики выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств. Мужики из команды " Арарат". А дальше я уже скажу все на пресс-конференции.