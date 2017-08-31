Подражавшие Мамаеву и Кокорину дети напились водки

В Челябинске игроки детской футбольной команды напились до бессознательного состояния. Сюжет об этом инциденте вышел в эфире программы «Чрезвычайное происшествие» на НТВ

Начинающие футболисты были обнаружены на одной из детских площадок города. Прохожие вызвали скорую помощь, которая диагностировала у подростков сильное алкогольное отравление. Спиртное детям купил неизвестный мужчина.

"Все выпили. Понемногу-помаленьку. У нас был «Тархун». Потом на качельках качались, страдали. А потом заснули и нас разбудили врачи", — рассказал 13-летний вратарь команды, оказавшийся самым стойким из одноклубников.