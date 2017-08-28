Почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию Липницкая завершила карьеру в 19 лет



Олимпийская чемпионка Сочи—2014 Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Мама знаменитой фигуристки объяснила это решение затяжной борьбой дочери с анорексией. Кроме того, она отметила, что в последнее время 19-летняя Липницкая живёт только на олимпийскую стипендию. О том, как отреагировали на новость её коллеги и известные наставники — в материале RT.

«Она проходила трёхмесячное лечение от анорексии»





Решение Липницкой завершить карьеру не стало большим сюрпризом для большинства любителей фигурного катания. Спортсменка давно уже не демонстрировала былых успехов и лишь изредка появлялась на льду. Так, на проходившем осенью прошлого года в Москве «Кубке Ростелекома» Липницкая была вынуждена досрочно завершить своё выступление из-за мышечной травмы. Известный тренер Татьяна Тарасова тогда назвала причиной повреждения сильное обезвоживание.

«Юля стала настоящей красавицей, изменилась и сильно похудела, поэтому предполагаю, что причина произошедшего — обезвоживание, и, как следствие, недостаток калия и магния в организме», — объяснила Тарасова.



Чемпионат России в Челябинске Липницкая также пропустила из-за падения на скользком тротуаре.



«У спортсменки диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения. Характер травмы исключает участие Липницкой в чемпионате России, так как минимальный срок лечения составляет 14-17 дней», — говорилось в заявлении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).



Позже стало известно, что Юлия больше не выйдет на лёд в сезоне-2016/17, а займётся своим здоровьем. Как выяснилось, проблемы фигуристки носили очень серьёзный характер. Её мать заявила, что на протяжении трёх месяцев Липницкая была вынуждена лечиться от анорексии. Также женщина подчеркнула, что в последнее время олимпийской чемпионке перестали перечислять зарплату от федерации.





«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трёхмесячное лечение от анорексии. Отмечу, что сейчас она живёт только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», — приводит слова матери Липницкой ТАСС

Интересно, что сама Юлия совсем недавно была вынуждена опровергать слухи о собственной беременности, так как подписчики её аккаунтов в социальных сетях отметили, что фигуристка прибавила пару килограмм.



«Нет у меня никакой беременности, достали уже. Совесть поимейте! Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит!» — написала Липницкая на своей странице «ВКонтакте».



«Липницкой следует не морочить голову людям»





В ФФККР заявили, что ничего не знают о решении олимпийской чемпионки Сочи, но изъявили желание встретиться с ней и тренером спортсменки Алексеем Урмановым после контрольных прокатов в Сочи, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.



«Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России. Я не могу оперировать слухами, моё положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры», — подчеркнул президент федерации Александр Горшков

В более жёстком ключе высказался почётный глава ФФККР Валентин Писеев, призвавший Липницкую «не морочить людям голову».





Также Писеев отметил, что карьера Юлии могла бы получиться более продолжительной, если бы она не ушла от своего прежнего тренера Этери Тутберидзе

«Выскажу своё личное мнение: карьера Липницкой не завершилась бы так рано, если бы она поверила в тренера Этери Тутберидзе. Если бы они продолжили работать вместе, мы бы увидели ещё не одно потрясающее выступление Липницкой. Сейчас же в решении Юлии нет ничего неожиданного, напротив — непонятно, почему так долго не было официального объявления», — добавил почётный президент ФФККР.



Сама Тутберидзе также прокомментировала завершение карьеры бывшей подопечной, отметив, что Липницкой удалось добиться серьёзных успехов за очень короткий срок.





«Некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая, при этом завоевав гораздо меньше медалей. Юлия стала чемпионом Европы, серебряным призёром чемпионата мира и олимпийской чемпионкой. Некоторые спортсмены катаются десятилетиями и не зарабатывают такое количество медалей. Она могла уйти из спорта гораздо раньше и спокойно жить. Спорт — это ведь короткая полоса жизни. Все остальное — это жизнь после профессиональной карьеры», — цитирует тренера «Газета.ru»

Липницкая перебралась в группу к Урманову в середине ноября 2015-го и начала тренироваться в Сочи. Однако переход действительно не принёс ей успеха. На чемпионате страны в 2016-м Юлия заняла лишь седьмое место и не поехала на первенство Европы. На льду Липницкая появлялась всё реже, постоянно занимаясь лечением старых травм. Предолимпийский сезон-2016/17 вроде бы начался для неё многообещающе — Юлия смогла одержать победу на Мемориале Непелы. Но далее Липницкая вновь начала испытывать проблемы со здоровьем, а закончилось всё слезами на «Кубке Ростелекома» и последующим лечением от анорексии, известно о котором стало только сейчас.



К слову сам Урманов не стал ни опровергать, ни подтверждать новость об уходе Липницкой из спорта, отметив, что пока не готов говорить на эту тему.



«Её запомнят как девочку в красном пальто»



В мире фигурного катания решение Липницкой о завершении карьеры встретили неоднозначно, но при этом все отмечали, что в её лице данный вид спорта получил настоящую звезду.



«Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, Юлия её заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй. Её решение никак не повлияет на развитие фигурного катания в России. Это её жизнь, она приняла такое решение и, на мой взгляд, абсолютно правильное. Липницкая блеснула всеми своими гранями, она звезда сочинской Олимпиады, мы все её будем прекрасно помнить, её будет помнить весь мир как девочку в красном пальто. Она всех осчастливила и её все осчастливили», — приводит ТАСС слова Татьяны Тарасовой.





С грустью воспринял решение Липницкой и Илья Авербух , который на протяжении двух сезонов ставил для неё программы, в том числе те, с которыми она каталась на Олимпийских играх.

«У Юлии есть некий 25-й кадр, который притягивает тебя магнитом к её выступлению: ты не можешь понять, почему тебя трогает её катание, но оно оказывает именно такой эффект. Это можно называть харизмой, талантом, но в Юлии это есть и особенно это проявилось на Олимпиаде. Жаль, что это не получило развития — сыграла роль и техническая сторона вопроса. Думаю, что требования тренеров столкнулись с собственными амбициями, и мы получили такой финал, который был ожидаем: после Олимпиады Юлия ни разу не попала, ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира», — посетовал Авербух.





В свою очередь олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью RT отметила, что фигурное катание в последнее время сильно помолодело, а потому уход Липницкой в 19 лет не вызывает никакого удивления.

«Удивление в данном случае, наверное, не самое верное слово. У каждого человека своя судьба. И сложно судить Липницкую. Наверное, у неё были веские причины принять такое решение. Видимо, она больше не чувствует в себе сил продолжать бороться. А потом фигурное катание сейчас стало очень молодым видом спорта. 16-летние девочки уже выступают вовсю», — напомнила Навка.





Другой олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что Липницкая фактически завершила карьеру ещё около двух лет назад.

«Сюрпризом для меня это уж точно не стало. Липницкая, по сути, завершила свою карьеру более двух лет назад. Поэтому ничего удивительного тут не вижу. Могла ли она побороться с лидерами женской сборной России? Попытаться могут все, но есть объективная реальность», — сказал спортсмен RT.