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Мэйуэзер побил рекорд Рокки Марчиано
Американский боксер Флойд Мэйуэзер, победивший ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, побил рекорд соотечественника Рокки Марчиано по количеству побед подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Нокаутировав Макгрегора, Мэйуэзер выиграл 50-й поединок при отсутствии поражений, 27 боев Флойда завершились досрочно. Ранее лучшие показатели были в активе тяжеловеса Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 годы одержал 49 побед (43 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.
Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде.
Рокки Марчиано был чемпионом мира в тяжелом весе с 23 сентября 1952 года по 30 ноября 1956 года. Он погиб а 1969 году в возрасте 45 лет в авиакатастрофе.
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