Мэйуэзер побил рекорд Рокки Марчиано

Американский боксер Флойд Мэйуэзер, победивший ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора , побил рекорд соотечественника Рокки Марчиано по количеству побед подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нокаутировав Макгрегора, Мэйуэзер выиграл 50-й поединок при отсутствии поражений, 27 боев Флойда завершились досрочно. Ранее лучшие показатели были в активе тяжеловеса Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 годы одержал 49 побед (43 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде.

Рокки Марчиано был чемпионом мира в тяжелом весе с 23 сентября 1952 года по 30 ноября 1956 года. Он погиб а 1969 году в возрасте 45 лет в авиакатастрофе.