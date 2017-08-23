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«Зенит» проведет рэп-баттл на стадионе «Крестовский»
На стадионе «Крестовский» состоится рэп-баттл между Константином Лопатиным и Николаем Дукмасом. Мероприятие станет первым в истории российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) подобным состязанием. Об этом сообщает на сайте спортивной арены.
Баттл пройдёт 27 августа перед матчем 8-го тура «Зенит» — «Ростов» на сцене, установленной в фойе стадиона со стороны сектора С. Ведущим мероприятия будет Денис Денисов. Начало в 18:30 по московскому времени.
6 августа в Санкт-Петербурге состоялся рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным. Победу одержал Гнойный со счётом 5:0. Ролик с баттлом за сутки стал самым просматриваемый среди мировых рэп-баттлов. Его посмотрели почти 19 миллионов человек.
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