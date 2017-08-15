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Рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного набрал более девяти миллионов просмотров
Видеозапись баттла между рэперами Oxxxymiron и Гнойным посмотрели свыше девяти миллионов пользователей YouTube.
Ролик " поединка" , прошедшего 6 августа в Санкт-Петербурге, опубликован на канале Versus Battle.
Видео стало доступным для пользователей сети лишь в ночь на минувший понедельник, 14 августа. Зрители достаточно долгое время не рассказывали о результатах баттла, в котором победил Гнойный. Молчание об итогах было главным условием для желающих попасть на мероприятие.
Выпускник Оксфорда Мирон Федоров, скрывающийся под псевдонимом Oxxxymiron, и Гнойный, известный также как Слава КПСС, — популярны российские рэп-исполнители.
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