Хоккеисты сборной Украины участвовали в букмекерских ставках и намеренно «сдавали матчи» со своим участием на Чемпионате мира-2017. Такую сенсационную новость опубликовали украинские СМИ, приложив доказательства — расписки спортсменов, сообщает RT

В частности, речь идет о матче Украина — Южная Корея, в котором украинцы проиграли по буллитам со счетом 2:1.

Хоккеисты Эдуард Захарченко и Владимир Варивода признались в сдаче данного матча.

«Оба хоккеиста пообещали, что вернут $30 тыс. в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата — если сборная Украины не проигрывает команде Южной Кореи с разницей в две шайбы и более», — сказано в сообщении киевских СМИ.

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www.obozrevatel.com

По информации киевского издания «Обозреватель», одним из организаторов данной схемы является бывший главный тренер харьковского «Витязя» Алексей Лазаренко.

Пока мировая спортивная общественность никак не отреагировала на сенсационную весть из Киева. Не исключено, что на длительный срок будет дисквалифицирована вся сборная Украины по хоккею.

Отметим, что в случае с российскими легкоатлетами, наказанными за употребление допинга, санкции также были наложены и на представителей других видов спорта.