Экс-игрок «Рубина» рассказал о популярности наркотиков среди футболистов

«Эта тема скользкая и неудобная. Когда Ерёменко приехал в «Рубин», он даже пиво не пил. Я говорю как есть. Это парень, который даже не пил пиво, — это сто процентов. Когда это с ним случилось, я реально был в шоке, поскольку для меня Роман в некоторых моментах был суперпрофессионалом. Недавно связался с ним по телефону, и я рад, что смог выразить ему слова поддержки. Надеюсь, он вернётся. Там я не был и не знаю, что случилось. Ерёменко знаю с другой стороны, и всё остальное пока не может изменить моё отношение и мнение о нём», — рассказал спортсмен в интервью изданию «Молдавский футбол».



Также Чебану выразил мнение, что наркотики пользуются популярностью в среде профессиональных футболистов.



«Они могут себе это позволить, и мы сегодня живём в потребительском мире. Раньше, если вспомнить СССР, чего-то просто не было. Если раньше красивые джинсы нельзя было купить, то сейчас заработал — купил. Наверное, спортивный мир стал развратным, и сейчас там присутствует всё», — добавляет Илья в своём интервью.



Ранее сообщалось что, полузащитник ЦСКА Ерёменко продолжит карьеру по окончании срока дисквалификации.