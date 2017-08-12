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Россиянка Ласицкене стала чемпионкой мира в прыжках в высоту
Российская спортсменка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, завоевала золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, в прыжках в высоту.
В финале соревнований россиянка показала результат 2,03 метра, опередив украинку Юлию Левченко (2,01 метра) и представительницу Польши Камилу Лицвинко, ставших серебряным и бронзовым призёрами турнира соответственно.
Ранее сообщалось, что представительница Австралии Салли Пирсон стала чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами.
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