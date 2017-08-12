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Дзюдоист Иванов: американец Милтон отказался выходить со мной на пьедестал из-за политических соображений
Фото: @filjudo
Российский дзюдоист Филипп Иванов, завоевавший золотую медаль на Всемирных играх полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе выразил мнение, что американец Тайлер Милтон отказался выходить вместе с ним на пьедестал из-за политических соображений.
«Не хватает одного человека на пьедестале. Американец стал третьим, но, возможно, из политических соображений (Россия) он посчитал нужным не появиться на награждении», — говорится в сообщении Иванова на его официальной странице в социальной сети Instagram.
Россиянин отметил, что «каждый рождён в свободном выборе».
Иванов завоевал золотую. Медаль в соревновании дзюдоистов в весовой категории свыше 100 кг.
Ранее пятикратная победительница турниров серии Большого шлема Мария Шарапова выразила мнение, что американка Серена Уильямс возненавидела её после Уимблдонского турнира 2004 года.
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