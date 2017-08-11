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В Ярославле футбольное поле засыпали гравием
В Ярославле футбольное поле команды «Шинник» засыпали гравием. Камни были выкрашены в зелёный цвет «под газон». Видео со стадиона опубликовано на YouTube-канале «74TV Новости».
«Армия пришла и в спорт… Крашеный гравий под траву», — говорит автор видео.
В настоящий момент спортивная арена закрыта на реконструкцию к чемпионату мира по футболу 2018 года. На подготовку стадиона к соревнованиям было выделено 103 миллиона рублей. Согласно плану, реконструкция будет закончена в мае 2018 года. Как удалось выяснить журналистам, в настоящее время на поле спортивной арены проводятся антитеррористические учения сотрудников правоохранительных органов. Для покраски гравия использовались пищевые красители.
17 апреля 2017 года главный тренер футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу заявил, что газон стадиона «Санкт-Петербург» не пригоден для игры. Генеральный директор команды Максим Митрофанов также жаловался на качество покрытия, заявив 11 апреля, что «инженерные системы поля полностью не работают и не сданы». Покрытие футбольного поля было решено укреплять синтетическими нитями. Стоимость спортивной арены оценивается в 43 миллиарда рублей. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся матчи ЧМ-2018. Игры мундиаля пройдут в России с 14 июня по 15 июля следующего года.
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