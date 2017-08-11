В Ярославле футбольное поле засыпали гравием

В Ярославле футбольное поле команды «Шинник» засыпали гравием. Камни были выкрашены в зелёный цвет «под газон». Видео со стадиона опубликовано на YouTube-канале «74TV Новости».



«Армия пришла и в спорт… Крашеный гравий под траву», — говорит автор видео.





В настоящий момент спортивная арена закрыта на реконструкцию к чемпионату мира по футболу 2018 года. На подготовку стадиона к соревнованиям было выделено 103 миллиона рублей. Согласно плану, реконструкция будет закончена в мае 2018 года. Как удалось выяснить журналистам, в настоящее время на поле спортивной арены проводятся антитеррористические учения сотрудников правоохранительных органов . Для покраски гравия использовались пищевые красители.