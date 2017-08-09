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Кокорин впервые с 2014 года забил в трёх матчах РФПЛ подряд

Кокорин повторил свой рекорд
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Матч пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уралом» стал для нападающего «Зенита» Александра Кокорина третьим подряд в рамках турнира, в которых ему удалось отметиться забитым мячом.
Ранее Кокорин забивал в ворота «Тосно» и «Спартака» в третьем и четвёртом турах РФПЛ соответственно.
Как сообщает «Чемпионат», последний раз форварду удавалось отличиться точными ударами в трёх последовательных поединках РФПЛ ещё в 2014 году, когда Кокорин выступал за московское «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счётом 1:1, впервые потеряв очки в новом чемпионате РФПЛ.
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