Главные события у вас в почте
Кокорин впервые с 2014 года забил в трёх матчах РФПЛ подряд
Матч пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уралом» стал для нападающего «Зенита» Александра Кокорина третьим подряд в рамках турнира, в которых ему удалось отметиться забитым мячом.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #УралЗенит 1:1 60' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/to2DMzvcNO— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Ранее Кокорин забивал в ворота «Тосно» и «Спартака» в третьем и четвёртом турах РФПЛ соответственно.
Как сообщает «Чемпионат», последний раз форварду удавалось отличиться точными ударами в трёх последовательных поединках РФПЛ ещё в 2014 году, когда Кокорин выступал за московское «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счётом 1:1, впервые потеряв очки в новом чемпионате РФПЛ.
Оставить комментарий