Кокорин впервые с 2014 года забил в трёх матчах РФПЛ подряд



Матч пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уралом» стал для нападающего «Зенита» Александра Кокорина третьим подряд в рамках турнира, в которых ему удалось отметиться забитым мячом.



Ранее Кокорин забивал в ворота «Тосно» и «Спартака» в третьем и четвёртом турах РФПЛ соответственно.

Как сообщает «Чемпионат», последний раз форварду удавалось отличиться точными ударами в трёх последовательных поединках РФПЛ ещё в 2014 году, когда Кокорин выступал за московское «Динамо».



Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» со счётом 1:1, впервые потеряв очки в новом чемпионате РФПЛ.