IAAF переселила российскую легкоатлетку Ласицкене в другой отель

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пошла навстречу лидеру мирового сезона в прыжках в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) и приняла решение изменить ее место жительства во время чемпионата мира из-за вспышки ротавирусной инфекции, которая была обнаружена в первоначально забронированном отеле. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.



" Мария и ее тренер поселились в официальном отеле IAAF, который находится в полумиле от того места, где должны были остановиться изначально, — сообщила Назарова. — Сегодня спортсменка получила аккредитацию. Завтра она на тренировку не едет, сразу выйдет на квалификацию".



В понедельник стало известно, что в отеле, что проживают российские легкоатлеты, а также спортсмены с Украины, из Германии, Эстонии и других стран, произошла вспышка ротавирусной инфекции. К вечеру около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина, ко вторнику вспышка была локализована.



Квалификация чемпионата мира в женских прыжках в высоту состоится 10 августа, 12 августа пройдет финал в этом виде.