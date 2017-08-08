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Российская теннисистка Касаткина выиграла очко ударом между ног
Российская теннисистка Дарья Касаткина во время матча первого круга на турнире в Торонто удачно выполнила твинер (удар между ног). Видео эпизода размещено в Twitter Женской теннисной ассоциации (WTA).
Эффектный прием удался 20-летней спортсменке в игре против представительницы Италии Роберты Винчи. Встреча завершилась победой россиянки в двух сетах: 7:6 (7:3), 7:6 (7:1). Во втором круге Касаткина встретится c украинкой Элиной Свитолиной. Матч пройдет 9 августа.
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