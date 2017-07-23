Протест сборной Нидерландов на результат матча с Россией отклонен

Международная федерация плавания (FINA) отклонила протест сборной Нидерландов по водному поло на результат матча с командой России в 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта, проходящего в Будапеште.

Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Причиной подачи протеста был, по мнению голландской стороны, неправомерно взятый российским тренером тайм-аут.

Поскольку протест отклонён, матч не будет переигран, а соперницами россиянок в четвертьфинале станут представительницы сборной Италии.