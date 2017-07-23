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Протест сборной Нидерландов на результат матча с Россией отклонен

Принято решение по протесту сборной Нидерланд к России
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Международная федерация плавания (FINA) отклонила протест сборной Нидерландов по водному поло на результат матча с командой России в 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта, проходящего в Будапеште.
Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.
Причиной подачи протеста был, по мнению голландской стороны, неправомерно взятый российским тренером тайм-аут.
Поскольку протест отклонён, матч не будет переигран, а соперницами россиянок в четвертьфинале станут представительницы сборной Италии.
Ранее сообщалось, что главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков назвал нонсенсом ситуацию с протестом, поданным голландской командой.
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Александр Гайдуков
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