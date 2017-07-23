Голландские ватерполистки подали протест на победу сборной России в матче ЧМ по водным видам спорта

Женская сборная Нидерландов по водному поло подала протест на результат матча с командой России в 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта.

Как сообщает голландская газета De Telegraaf, в третьем периоде главный тренер российской сборной Александр Гайдуков попросил тайм-аут при счёте 8:8, когда мячом владели голландки. В таком случае, согласно регламенту, просьба о тайм-ауте от команды без мяча расценивается как нарушение правил. Отмечено, что судьи посчитали, что наставник россиянок не запрашивал тайм-аут, и не стали наказывать команду. Сам Гайдуков заявил, что не просил тайм-аут, несмотря на то, что поднял руку.

На данный момент результат игры не утверждён. В воскресенье утром будет объявлено решение организаторов соревнований. В случае удовлетворения протеста матч будет переигран с того момента, когда Гайдуков якобы попросил тайм-аут.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло пробилась в четвертьфинал чемпионата мира обыграв команду Нидерландов со счётом 11:10.