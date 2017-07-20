«Пятый элемент»: российские синхронистки одержали очередную победу на чемпионате мира

По 13 медалей на каждую



Сборная России по синхронному плаванию продолжает завоёвывать золотые медали на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта. После того, как отечественные синхронистки забрали всё золото в технической программе (сольные выступления, дуэт, группа), они продолжили штамповать награды и в произвольной. «Первой ласточкой» накануне стала Светлана Колесниченко. Впервые за долгие годы поставленная в соло олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро первенствовала и в технической, и в произвольной программах.



Теперь она повторила успех и в дуэте с Александрой Пацкевич, став 13-кратной чемпионкой мира. На счету партнёрши также 13 наград высшей пробы на первенствах планеты. А ведь до начала нынешнего года синхронистки даже не думали о выступлении в дуэте, и если у Колесниченко такой опыт был, то Александре пришлось фактически заново учиться всему, и она успешно справилась с этой нелёгкой задачей.



А встать в пару спортсменок вынудил уход из большого спорта Светланы Ромашиной и Натальи Ищенко. Зато в наследство от пятикратных олимпийских чемпионок им досталась произвольная программа «Русалки», с которой заслуженные спортсменки побеждали на Олимпийских играх в Рио. Колесниченко и Пацкевич просто не могли уронить знамя, переданное именитыми соотечественницами, и ожидаемо взяли очередное золото, набрав даже больше баллов, чем Ищенко с Ромашиной в Рио — 97 ровно против 96.4577 у коллег по сборной. Правда, в технической программе пятикратные олимпийские чемпионки в Бразилии получили более 98,5 балов!



Китайская копия



Самое забавное, что основные оппонентки россиянок китаянки Тинтин Цзян и Вэньвэнь Взян тоже поставили «Русалок»! А для произвольной в группе тренерский штаб Поднебесной выбрал «Мольбу», которую долгое время исполняли россиянки.





«Мы сами нашли её в интернете и не можем запретить использовать другим. Но всё-таки обидно. Ведь я её обрабатывала, специально в конце ускоряла… А сейчас такое ощущение, что китайцы взяли и к нашему варианту просто добавили ещё 30 секунд», — сетовала легендарный тренер отечественной команды Татьяна Покровская

Однако Пацкевич с Колесниченко удалось на деле доказать, что копия всегда хуже оригинала, хотя им пришлось непросто. Стоящая в столице Венгрии сильнейшая жара заставляет спортсменов буквально изнывать, а ведь большая часть соревнований проходит в открытом бассейне под палящим солнцем.





Российскому дуэту к тому же пришлось подождать собственного выступления, ведь они спустились в бассейн уже после китаянок, которым судьи поставили весьма высокие оценки — 95,3000. Но Пацкевич с Колесниченко сходу продемонстрировали, что не собираются никому отдавать лидерство. Светлана и Александра выполнили всё абсолютно идеально, и имеют право даже быть недовольными, что им поставили «только» 97 баллов. Третьими оказались представительницы Украины Елизавета Яхно Анна Волошина (93,2667).





«Мы не считаем медали»



После церемонии награждения Пацкевич призналась, что не знает, продолжат ли они с Колесниченко выступать в дуэте, и рассказала, что во время произвольной программы на трибунах присутствовал её отец и мать Светланы.



«Сохранится ли дуэт? Не уверена. Сегодня очень жарко, воздух горячий дует со всех сторон, мы пытались реанимировать себя перед стартом водой, льдом. Тренеры пытались на нас нагнать прохладный воздух. Пусть лучше завтра у девчонок в группе будет прохладнее, хотя и люблю тёплую погоду. Думаю, сегодня проведём время с родными, которые специально приехали нас поддержать. Здесь мой папа и мама Светы. Отметим окончание чемпионата для нас и начало отпуска. Завтра и послезавтра обязательно опять придём в бассейн, чтобы поболеть за группу и микст. В синхронном плавании мы завоевали уже все золотые медали, теперь будем завоевывать в артистическом», — приводит слова Пацкевич «Весь спорт».



В свою очередь Колесниченко открестилась от сравнений с Ищенко и Ромашиной.



«Мы не считаем медали. Мне не нравятся эти гонки. Работаем спокойно и показываем те результаты, на которые наработали. Мне каждая медаль важна и близка. Но, наверное, первая медаль в сольной программе будет самая запоминающаяся. Мы старались как можно меньше думать о жаркой погоде и тяжёлых условиях для выступления, чтобы это нас не сбивало, спокойно настраивались на старт. Неважно, какая погода, главное достойно выступить. И мы это сегодня сделали. Эту программу на Олимпиаде использовали Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, но нельзя сравнивать их выступление и наше. У нас своё видение «Русалок». Мы не копировали, а создали свой образ. Мы очень долго работали над этой программой, пытались привнести новые нюансы и мне кажется, это нам удалось. У меня было четыре финала здесь, затяжной марафон, но он преодолен. Теперь — на заслуженный отдых», — радовалась Светлана.



Соревнования синхронистов в Будапеште завершатся 22 июля. В пятницу будет разыгран набор медалей в произвольной программе у групп, а в субботу определятся обладатели наград в комбинации и миксте.