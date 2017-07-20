В Федерации водного поло России прокомментировали инцидент с символикой СССР на ЧМ в Венгрии

Пресс-атташе Федерации водного поло России Виктория Кирина опровергла информацию о том, что представителей тренерского штаба сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште заставили снять футболки с красными пятиконечными звёздами и надписью: «СССР».



«В одежде с советской символикой был не член сборной России, не член тренерского штаба, это был болельщик, который пришёл болеть за команду. К национальной сборной это не имеет никакого отношения», — заявила RT пресс-атташе Федерации водного поло России Виктория Кирина.

