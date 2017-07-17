На ЧМ по водным видам спорта разразился скандал с участием России и Италии



Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча завоевали серебро чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Они уступили итальянцам — Маниле Фламини и Джорджо Минисини — всего 0,034 балла. Такое решение судейского корпуса подверг критике комментатор Дмитрий Губерниев , а участник турнира акцентировал внимание на том, что одним из арбитров соревнований был отец ставшего чемпионом мира Минисини.



Первый комплект наград в рамках третьего соревновательного дня чемпионата мира по водным видам спорта разыграли смешанные дуэты синхронистов в технической программе. Этот вид (наряду с произвольной программой смешанных дуэтов) является самым молодым и пока даже не представлен на Олимпиаде. На первенствах планеты победители и призёры в новых дисциплинах выявляются только второй раз в истории — в 2015 году в Казани россияне Дарина Валитова и Александр Мальцев в произвольной программе выиграли золото, а в технической оказались позади американцев Кристины Джонс и Билла Мэя.

В Будапешт Мальцев приехал за реваншем, но уже не в компании Валитовой, а вместе с Михаэлой Каланча. Да и сам Мэй сменил партнёршу и в столицу Венгрии защищать титул прибыл с Канако Спендлав. Но борьба за золото развернулась не между россиянами и американцами. Место главных конкурентов Мальцева и Каланча заняли представители Италии — Манила Фламини и Джорджо Минисини, которые в Казани стали третьими. Предварительные соревнования выиграли российские синхронисты, которые опередили итальянцев на 0,2355 балла.



Как и ожидалось, после первого прогона вклиниться в борьбу американскому дуэту не удалось, поэтому первую строчку и звание чемпионов мира оспаривали синхронисты из России и Италии. Мальцев и Каланча выступали последними и уже знали об оценках Фламини и Минисини, но превзойти их не смогли, а отрыв составил ничтожные 0,034 балла. Такой результат шокировал российских болельщиков, а первым, кто выразил своё возмущение, оказался комментатор Дмитрий Губерниев.



Михаэла Каланча и Саша Мальцев побеждены!!!Но не повержены!!!Настроимся на произвольную и выиграем!!Будем сильнее!!!Так победим!!!Жду комментарии!!!!Справедливо ли выиграла микст Италия?????🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🏆🏆🇷🇺🏆🏆🌹🌹🌹😘😘😘🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🔥🔥🤘🏻🤘🏻🤘🏻💥💥💥💥💥❤️❤️❤️💪💪💪💪💪💪💪 Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Июл 17 2017 в 3:32 PDT

«Посмотрите, что происходит. Мы проиграли, друзья, вот это да! Посмотрите реакцию нашей пары. Что мир скажет сейчас? Сборная России проиграла. Все мы видели сами, как и два года назад. Итальянцы были, безусловно, хороши. Наши были лучше, наши были точнее. Это техническая программа. И это снова абсолютно предвзятое решение судейского корпуса», — заявил комментатор в эфире «Матч ТВ».



Работавшая в паре с Губерниев двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира Алла Шишкина выразила мнение, что российский дуэт заслуживал большего. «В первой части у наших были технические погрешности, но они их полностью исправили к финалу. Мне непонятно, почему россияне стали вторыми. Просто нет слов. На мой взгляд, наши заслуживали большего. Конечно, поздравляем итальянцев с золотом, но…», — сказала Шишкина.



Итоговый разрыв между первым и вторым местом настолько мал, что говорить о разнице в классе просто не имеет смысла. Тренер российского дуэта Гана Максимова не нашла объяснения случившемуся. «Выступление нашей пары в финале было значительно лучше, чем на предварительном этапе. Что случилось — непонятно. Не могу дать пока никакого комментария, пока не посмотрю выступление итальянцев. Мы его сознательно не смотрели, потому что оно шло непосредственно перед нашим. Разрыв в две сотых — это ничего: одна ошибка или одна судья, будем прямо говорить. Вид спорта у нас субъективный. Но мы будем работать и бороться за первое место в произвольной программе», — приводит слова Максимовой «Весь спорт».



Тренер Мальцевой и Каланчи заговорила о работе судей. В синхронном плавании общая оценка складывается следующим образом: 30% от неё составляет техническая сложность, ещё 30% начисляется за исполнение и 40% — за артистизм. В официальном протоколе Международной федерации плавания (FINA) можно увидеть, что одним из судей был Роберто Минисини — отец, ставшего чемпионом мира Джорджо Минисини. Итальянец был одним из пяти судей, кто оценивал артистизм, но в этом компоненте оба дуэта набрали одинаковое количество баллов — 27,4000. На 0,3 балла Мальцев и Каланча обошли соперников в исполнении, но при этом 0,334 уступили в технической сложности. На предварительном прогоне Роберто Минисини выставлял баллы за элементы, и тогда по этой оценке итальянцы также проиграли россиянам — 0,0355 балла.



Случай сам по себе очень странный, и Мальцев вполне справедливо обратил на это внимание. «Я, конечно, за золото настраивал себя бороться. Если сравнивать два чемпионата, то в Казани серебро было для меня более ценным. Удивительно, что на этом турнире в судьях сидит отец итальянского спортсмена. На предварительном этапе, как мне кажется, его оценки были необъективны. И это о многом говорит», — сказал серебряный призёр чемпионата мира.



Не скрывала своего разочарования и его напарница. «Мы сделали всё, что могли — выступили лучше, чем в предварительных соревнованиях. Наш тренер Гана Максимова это отметила. Конечно, я очень расстроена. Но это поражение придаст нам мотивации, сделаем всё возможное, чтобы в произвольной программе выиграть. Да, это первая медаль, но я очень разочарована. После победы в 2016 году на чемпионате Европы в Лондоне в Будапешт мы привезли две новые программы, хотелось занять первое место на чемпионате мира», — констатировала спортсменка.



"Hey you! Yes, just so you know... The GOLD is ours ;)"

Italy takes the lead in the MIXED DUET TECHNICAL #synchro #FINABudapest2017 pic.twitter.com/r6dgmoVPbp— FINA (@fina1908) 17 июля 2017 г.

Что касается итальянцев, то они были удивлены своему успеху. «Мы не рассчитывали, честно говоря, что сумеем стать первыми, всё-таки в синхронном плавании Россия давно приучила мир к тому, что не проигрывает. Но когда начинали совместные тренировки, настраивались исключительно на то, чтобы быть способными бороться за победу. Понимали, что это не быстрый процесс: на то, чтобы убедить судей поднять оценку всего на полбалла, иногда уходит четыре-пять лет. Но такова была наша главная задача. Иначе просто не было бы смысла начинать эту работу», — сказал Джорджо Минисини.



Но благодарить в первую очередь спортсменам нужно четырёхкратную чемпионку Олимпийских игр, восьмикратную чемпионку мира Анастасию Ермакову, которая поставила итальянцам как техническую, так и произвольную программы. Взять реванш Мальцев и Каланча попробуют в конце недели, когда будут разыграны медали в произвольной программе.