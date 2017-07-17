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На ЧМ по водным видам спорта разразился скандал с участием России и Италии
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Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча завоевали серебро чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Они уступили итальянцам — Маниле Фламини и Джорджо Минисини — всего 0,034 балла. Такое решение судейского корпуса подверг критике комментатор Дмитрий Губерниев, а участник турнира акцентировал внимание на том, что одним из арбитров соревнований был отец ставшего чемпионом мира Минисини.
Первый комплект наград в рамках третьего соревновательного дня чемпионата мира по водным видам спорта разыграли смешанные дуэты синхронистов в технической программе. Этот вид (наряду с произвольной программой смешанных дуэтов) является самым молодым и пока даже не представлен на Олимпиаде. На первенствах планеты победители и призёры в новых дисциплинах выявляются только второй раз в истории — в 2015 году в Казани россияне Дарина Валитова и Александр Мальцев в произвольной программе выиграли золото, а в технической оказались позади американцев Кристины Джонс и Билла Мэя.
В Будапешт Мальцев приехал за реваншем, но уже не в компании Валитовой, а вместе с Михаэлой Каланча. Да и сам Мэй сменил партнёршу и в столицу Венгрии защищать титул прибыл с Канако Спендлав. Но борьба за золото развернулась не между россиянами и американцами. Место главных конкурентов Мальцева и Каланча заняли представители Италии — Манила Фламини и Джорджо Минисини, которые в Казани стали третьими. Предварительные соревнования выиграли российские синхронисты, которые опередили итальянцев на 0,2355 балла.
Как и ожидалось, после первого прогона вклиниться в борьбу американскому дуэту не удалось, поэтому первую строчку и звание чемпионов мира оспаривали синхронисты из России и Италии. Мальцев и Каланча выступали последними и уже знали об оценках Фламини и Минисини, но превзойти их не смогли, а отрыв составил ничтожные 0,034 балла. Такой результат шокировал российских болельщиков, а первым, кто выразил своё возмущение, оказался комментатор Дмитрий Губерниев.
«Посмотрите, что происходит. Мы проиграли, друзья, вот это да! Посмотрите реакцию нашей пары. Что мир скажет сейчас? Сборная России проиграла. Все мы видели сами, как и два года назад. Итальянцы были, безусловно, хороши. Наши были лучше, наши были точнее. Это техническая программа. И это снова абсолютно предвзятое решение судейского корпуса», — заявил комментатор в эфире «Матч ТВ».
Работавшая в паре с Губерниев двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира Алла Шишкина выразила мнение, что российский дуэт заслуживал большего. «В первой части у наших были технические погрешности, но они их полностью исправили к финалу. Мне непонятно, почему россияне стали вторыми. Просто нет слов. На мой взгляд, наши заслуживали большего. Конечно, поздравляем итальянцев с золотом, но…», — сказала Шишкина.
Итоговый разрыв между первым и вторым местом настолько мал, что говорить о разнице в классе просто не имеет смысла. Тренер российского дуэта Гана Максимова не нашла объяснения случившемуся. «Выступление нашей пары в финале было значительно лучше, чем на предварительном этапе. Что случилось — непонятно. Не могу дать пока никакого комментария, пока не посмотрю выступление итальянцев. Мы его сознательно не смотрели, потому что оно шло непосредственно перед нашим. Разрыв в две сотых — это ничего: одна ошибка или одна судья, будем прямо говорить. Вид спорта у нас субъективный. Но мы будем работать и бороться за первое место в произвольной программе», — приводит слова Максимовой «Весь спорт».
Тренер Мальцевой и Каланчи заговорила о работе судей. В синхронном плавании общая оценка складывается следующим образом: 30% от неё составляет техническая сложность, ещё 30% начисляется за исполнение и 40% — за артистизм. В официальном протоколе Международной федерации плавания (FINA) можно увидеть, что одним из судей был Роберто Минисини — отец, ставшего чемпионом мира Джорджо Минисини. Итальянец был одним из пяти судей, кто оценивал артистизм, но в этом компоненте оба дуэта набрали одинаковое количество баллов — 27,4000. На 0,3 балла Мальцев и Каланча обошли соперников в исполнении, но при этом 0,334 уступили в технической сложности. На предварительном прогоне Роберто Минисини выставлял баллы за элементы, и тогда по этой оценке итальянцы также проиграли россиянам — 0,0355 балла.
Случай сам по себе очень странный, и Мальцев вполне справедливо обратил на это внимание. «Я, конечно, за золото настраивал себя бороться. Если сравнивать два чемпионата, то в Казани серебро было для меня более ценным. Удивительно, что на этом турнире в судьях сидит отец итальянского спортсмена. На предварительном этапе, как мне кажется, его оценки были необъективны. И это о многом говорит», — сказал серебряный призёр чемпионата мира.
Не скрывала своего разочарования и его напарница. «Мы сделали всё, что могли — выступили лучше, чем в предварительных соревнованиях. Наш тренер Гана Максимова это отметила. Конечно, я очень расстроена. Но это поражение придаст нам мотивации, сделаем всё возможное, чтобы в произвольной программе выиграть. Да, это первая медаль, но я очень разочарована. После победы в 2016 году на чемпионате Европы в Лондоне в Будапешт мы привезли две новые программы, хотелось занять первое место на чемпионате мира», — констатировала спортсменка.
"Hey you! Yes, just so you know... The GOLD is ours ;)"
Italy takes the lead in the MIXED DUET TECHNICAL #synchro #FINABudapest2017 pic.twitter.com/r6dgmoVPbp— FINA (@fina1908) 17 июля 2017 г.
Что касается итальянцев, то они были удивлены своему успеху. «Мы не рассчитывали, честно говоря, что сумеем стать первыми, всё-таки в синхронном плавании Россия давно приучила мир к тому, что не проигрывает. Но когда начинали совместные тренировки, настраивались исключительно на то, чтобы быть способными бороться за победу. Понимали, что это не быстрый процесс: на то, чтобы убедить судей поднять оценку всего на полбалла, иногда уходит четыре-пять лет. Но такова была наша главная задача. Иначе просто не было бы смысла начинать эту работу», — сказал Джорджо Минисини.
Но благодарить в первую очередь спортсменам нужно четырёхкратную чемпионку Олимпийских игр, восьмикратную чемпионку мира Анастасию Ермакову, которая поставила итальянцам как техническую, так и произвольную программы. Взять реванш Мальцев и Каланча попробуют в конце недели, когда будут разыграны медали в произвольной программе.
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