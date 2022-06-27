Название ресторанов "Вкусно — и точка" посчитали неудачным

Большинство сотрудников российских компаний считают неудачным новое название бывших ресторанов сети McDonald's «Вкусно — и точка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса разработчика систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для малого и среднего бизнеса «Мегаплан».

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Так, не понравилось название сети общепита 77,8% сотрудникам и руководителям предприятий малого и среднего бизнеса, положительно оценили новое название 13,5%, а 8,7% затруднились с ответом.

Среди респондентов 23,1% — собственники, 28,7% — наемные руководители, 35,5% — линейные сотрудники, еще 12,7% не ответили на вопрос о своей должности.

Кроме того, 36,1% участников опроса заявили, что при необходимости поддержат переименование своей компании с иностранного языка на русский, 46,4% — отнеслись к этому отрицательно, затруднились дать ответ 17,5%.

Опрос проводился 17–24 июня среди 1 617 работников и руководителей малых и средних предприятий.