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27 июня

Опрос: большинство сотрудников компаний в России назвали неудачным название "Вкусно — и точка"

Газета.Ruиещё 1

Большинство сотрудников российских компаний считают неудачным новое название бывших ресторанов сети McDonald's «Вкусно — и точка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса разработчика систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для малого и среднего бизнеса «Мегаплан».

Название ресторанов "Вкусно — и точка" посчитали неудачным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, не понравилось название сети общепита 77,8% сотрудникам и руководителям предприятий малого и среднего бизнеса, положительно оценили новое название 13,5%, а 8,7% затруднились с ответом.

Среди респондентов 23,1% — собственники, 28,7% — наемные руководители, 35,5% — линейные сотрудники, еще 12,7% не ответили на вопрос о своей должности.

Кроме того, 36,1% участников опроса заявили, что при необходимости поддержат переименование своей компании с иностранного языка на русский, 46,4% — отнеслись к этому отрицательно, затруднились дать ответ 17,5%.

Опрос проводился 17–24 июня среди 1 617 работников и руководителей малых и средних предприятий.

В мае американская компания McDonald's Corporation продала свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Он был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири. С 12 июня на месте McDonald's начали открываться новые рестораны под названием «Вкусно — и точка».

Социология,Александр Говор,
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