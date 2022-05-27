ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 81%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос до 81,3%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу. Опрос проводился 16-22 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса (плюс 0,6 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,4% (плюс 0,7 п. п. за неделю)", - отмечается в материалах социологической службы.

Деятельность правительства РФ одобряют 52,3% опрошенных (плюс 0,1 п. п.), а работу председателя правительства [Михаила Мишустина] - 52,5% респондентов (на 2,4 п. п. больше, чем на прошлой неделе). О доверии Мишустину заявили 63,8% (плюс 2,6 п. п. за неделю).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,4% (минус 2 п. п. за неделю), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергей Миронову - 29,5% (без изменений), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,7% (плюс 0,4 п. п. за неделю).