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47 минут назад

Россияне рассказали, за какую зарплату готовы отказаться от выходных и отпусков

RT на русскомиещё 1

Россияне готовы оказаться от выходных за заработную плату в размере 172 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру».

За какую зарплату россияне готовы отказаться от выходных и отпусков
Фото: Gettyimages.ru © Dimitri OtisGettyimages.ru © Dimitri Otis

При этом мужчины хотели бы получать на 24% больше, чем женщины: 193 тыс. против 156 тыс. рублей в месяц соответственно.

В среднем, согласно данным опроса, жители России готовы пожертвовать отпуском за зарплату в размере 167 тыс. рублей.

«У мужчин традиционно более высокие зарплатные ожидания и отличаются на 22% — 186 тыс. против в среднем 153 тыс. рублей в месяц, которые отметила женская аудитория», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее аналитики SuperJob выяснили, что для счастья россиянам денег нужно в среднем 190 тыс. рублей в месяц.

Социология,
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