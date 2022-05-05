В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Опрос: 83% россиян хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю

Мир24

83% россиян хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю. При этом 68% выдвинули одно условие: с сохранением имеющегося уровня заработной платы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный службой исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Россияне захотели перейти на четырехдневную рабочую неделю
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев (МТРК «Мир»)«Мир 24» / Алан Кациев (МТРК «Мир»)

Еще 15% хотели бы меньше работать независимо ни от чего. 8% опрошенных высказались однозначно против четырехдневки, остальные ответить затруднились. Говоря о продолжительности своего рабочего дня, 42% опрошенных указали диапазон в 8-10 часов.

Отмечается также, что противники укороченной рабочей недели чаще встречаются среди жителей Омской области и Красноярского края, а также среди высшего менеджмента, работников науки и образования и среди медиков.

Опрос проводился с 12 по 27 апреля 2022 года среди 3 854 российских соискателей.

Социология,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители