Россияне захотели перейти на четырехдневную рабочую неделю

83% россиян хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю. При этом 68% выдвинули одно условие: с сохранением имеющегося уровня заработной платы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный службой исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Фото: «Мир 24» / Алан Кациев (МТРК «Мир») «Мир 24» / Алан Кациев (МТРК «Мир»)

Еще 15% хотели бы меньше работать независимо ни от чего. 8% опрошенных высказались однозначно против четырехдневки, остальные ответить затруднились. Говоря о продолжительности своего рабочего дня, 42% опрошенных указали диапазон в 8-10 часов.

Отмечается также, что противники укороченной рабочей недели чаще встречаются среди жителей Омской области и Красноярского края, а также среди высшего менеджмента, работников науки и образования и среди медиков.