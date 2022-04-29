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1 час назад

Военная профессия впервые за 15 лет стала наиболее опасной в глазах россиян

Газета.Ru

Военная профессия впервые за 15 лет стала наиболее опасной в глазах россиян, свидетельствуют данные ресурса SuperJob, на которые ссылается РИА "Новости".

Военная профессия стала наиболее опасной в глазах россиян
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

С огромным отрывом, военная профессия была названа наиболее опасной среди 43% опрошенных. Далее идет профессия шахтера, которую самой опасной назвали 6% респондентов. На третьем месте расположились профессии врачей и пожарных, с 4% каждая.

"Число россиян, назвавших военного самой опасной профессией, максимально за последние 15 лет: 43% сейчас, 4% в 2010 году, 6% в 2020 году", - пояснили в Superjob.

Ранее в России зафиксировали резкое падение спроса на ИТ-специалистов. В основном спрос снизился на начинающих программистов (junior-специалистов). В то время как специалисты среднего (middle) и высокого (senior и lead) уровней по-прежнему пользуются большим спросом.

Несмотря на большое падение спроса на начинающих разработчиков, лидерами антирейтинга в ИТ-сфере оказались специалисты другого класса: HR и управление персоналом. В этих категориях количество вакансий снизилось в три раза.

Социология,
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