К прекрасному: в РФ резко вырос спрос на необычную услугу

В России выросло число вакансий для хореографов. Как показало исследование сайта "Авито Работа", поступившее в "Газету.Ru", по итогам первого квартала 2022 года число предложений для этих специалистов выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Как выяснили аналитики, в нашей стране в целом стали более востребованы профессионалы в индустрии фитнеса и красоты.
"К апрелю, по итогам первого квартала 2022 года, количество вакансий по стране в группе профессий "Фитнес, салоны красоты" уже увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили исследователи.
На втором месте по популярности после преподавателей танцев оказались администраторы салонов красоты - спрос на их услуги вырос на 76%, - на третьем месте - тренеры различных программ (+70%). Также в первую десятку самых востребованных специалистов в области фитнеса и ухода за собой вошли визажисты (+54%), массажисты (+31%), мастера по шугарингу (+26%) и маникюру (+23%), косметологи (+18%), менеджеры по продажам бьюти-услуг (+19%) и парикмахеры (+16%). Ранее "Газета.Ru" рассказывала о 10 малоизвестных российских косметических брендах.