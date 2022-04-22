К прекрасному: в РФ резко вырос спрос на необычную услугу

В России выросло число вакансий для хореографов. Как показало исследование сайта "Авито Работа", поступившее в "Газету.Ru", по итогам первого квартала 2022 года число предложений для этих специалистов выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Как выяснили аналитики, в нашей стране в целом стали более востребованы профессионалы в индустрии фитнеса и красоты.