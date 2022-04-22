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56 минут назад

В России отмечен резкий рост спроса на услуги учителей танцев

Газета.Ru

В России выросло число вакансий для хореографов. Как показало исследование сайта "Авито Работа", поступившее в "Газету.Ru", по итогам первого квартала 2022 года число предложений для этих специалистов выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Как выяснили аналитики, в нашей стране в целом стали более востребованы профессионалы в индустрии фитнеса и красоты.

К прекрасному: в РФ резко вырос спрос на необычную услугу
Фото: ReutersReuters

"К апрелю, по итогам первого квартала 2022 года, количество вакансий по стране в группе профессий "Фитнес, салоны красоты" уже увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили исследователи.

На втором месте по популярности после преподавателей танцев оказались администраторы салонов красоты - спрос на их услуги вырос на 76%, - на третьем месте - тренеры различных программ (+70%). Также в первую десятку самых востребованных специалистов в области фитнеса и ухода за собой вошли визажисты (+54%), массажисты (+31%), мастера по шугарингу (+26%) и маникюру (+23%), косметологи (+18%), менеджеры по продажам бьюти-услуг (+19%) и парикмахеры (+16%). Ранее "Газета.Ru" рассказывала о 10 малоизвестных российских косметических брендах.

Социология,
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