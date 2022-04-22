Эксперты: Россия избежала санкционного шока

Эксперты обсудили, как отечественная экономика адаптируется к санкционному давлению Запада и какие шаги потребуются от государства, чтобы помочь бизнесу и потребителям.

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«На ближайшие несколько лет важно отменить все возможные проверки, которые нужны просто для того, чтобы оправдать численность территориального контрольно-надзорного органа», – заявил зампред думского комитета по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). Он выступил в четверг на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Четыре кольца санкций против России: как страна противостоит давлению?».

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Наумов высоко оценил скорость реакции правительства на внешние экономические удары извне. «Самое главное, что мы не попали в желаемое для наших оппонентов состояние шока», – сказал депутат. По его мнению, правительство своевременно находит источники для перераспределения денег, для оказания адресной поддержки экономическим игрокам, которым она остро нужна, – на продовольственном, транспортном и лекарственном рынках. При этом, одной из главных задач для власти должна стать защита прав рядовых потребителей, уверен депутат.

Внешние ограничения не повлияют на основную часть производства в России, – а в секторе информационных технологий уже отмечается высокий спрос на продукты отечественных компаний, считает другой участник круглого стола Екатерина Соколова, заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ.

«При создании системы среднесрочного планирования, в чем у России достаточно сильные позиции, вполне реалистично заместить и технологии, и другие рынки, не испытывая при этом сильных проблем», – сказала Соколова. По ее мнению, «без государства бизнес не выживет» и начатый между ними интенсивный диалог играет сейчас очень важную роль.

Как отметил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, Запад направил свои санкции на самые мощные сектора российской экономики: где страна имеет либо высокую добавленную стоимость, либо высокую квалификацию.

В нынешней ситуации эксперт предложил обратить особое внимание на развитие малого бизнеса, вклад которого в валовый продукт страны в 2020 году составил лишь 20,4%, в то время как в Китае – 60%. Также следует расширить сферы возможной деятельности для самозанятых.