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45 минут назад

Названы лучшие регионы России для жизни на пенсии

Inc-Newsиещё 2

Названы лучшие регионы России для жизни на пенсииИдеальные условия для пожилых людей оказались не только в Москве и Санкт-Петербурге.

Названы лучшие регионы России для жизни на пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследование специалистов проекта «Если быть точным» помогло выяснить – в каких регионах РФ пожилые россияне чувствуют себя максимально комфортно.

Оценивались жилищные и социальные условия, доступность медицины и других услуг, продолжительность жизни, и, конечно же, уровень благосостояния.

В лидерах этого рейтинга традиционно находятся Москва и Санкт-Петербург, на третьей строчке оказалась Костромская область.

Помимо этого высокие результаты показали Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ и Камчатка.

Социология,Общество,
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