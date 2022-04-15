ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 79,6% россиян

"Показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 апреля 2022 года составил 79,6% (+0,7 п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составили 55,1% (+2,7 п.п. за неделю) и 55,0% (+1,7 п.п. за неделю) соответственно", - говорится в публикации на сайте организации.