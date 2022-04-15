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30 минут назад

ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 79,6% россиян

Газета.Ru

ВЦОИМ выяснил рейтинг доверия граждан к российском политикам.

ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 79,6% россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 апреля 2022 года составил 79,6% (+0,7 п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составили 55,1% (+2,7 п.п. за неделю) и 55,0% (+1,7 п.п. за неделю) соответственно", - говорится в публикации на сайте организации.

Доверяют главе России Владимиру Путину 81,6% россиян, премьер-министру Михаилу Мишустину - 64,7%. Уровень поддержки "Единой России" составил 42,5%, КПРФ - 11,1%, ЛДПР - 8,8%, "Справедливой России — Патриоты — За правду" – 5,6%, "Новым людям" - 4,8%. Опрос проводился среди 11 200 граждан России старше 18 лет.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян.

Социология,Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,КПРФ,ЛДПР,ВЦИОМ,Справедливая Россия,Единая Россия,Правительство РФ,
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