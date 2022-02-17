Минтруд России разработал концепцию новой редакции закона о занятости населения

Фото: Реальное время Реальное время

Минтруд России планирует подготовить новую редакцию закона "О занятости населения". Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Планируется, что закон будет соответствовать современным условиям рынка труда. В частности, Минтруд планирует дать определение теневой занятости, обозначить ее последствия и законодательно закрепить полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда.

Кроме того, предложено сделать индивидуальный план поиска работы основным во взаимодействии служб занятости с гражданами. Он будет составляться при постановке россиянина на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. В случае его невыполнения можно потерять пособие.

Для самозанятых россиян закрепят нормы по времени работы и отдыха и оплате услуг. Также будет урегулирована проблема доступа к социальным гарантиям, таким как пенсионные права и различные пособия.