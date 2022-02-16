Почти 5% жителей Москвы планируют жениться в 2022 году

Почти 5% москвичей намерены сыграть свадьбу в 2022 году, выяснили СберСтрахование жизни и Сбер Управление Активами. Средняя стоимость празднования торжества в Москве, по оценке жителей, является самой высокой в России и составляет почти 300 тыс. рублей (в 2021 году - 196 тыс. рублей). При этом финансовые трудности с финансированием праздника испытывает 36% москвичей. Согласно исследованию, в 2022 году планы россиян сыграть свадьбу выглядят оптимистичнее, чем в прошлом году. Так, в 2021-м собиралось жениться только 4,5% опрошенных, а в 2022-м году их число увеличилось до 5,6%, в то время как в доковидном феврале 2020 года об этом заявило 5% россиян. Городами, которые задали темп роста по количеству планируемых свадеб в 2022 году, стали: Курск — там о планах жениться заявило 7,4% опрошенных жителей (5% в 2021 году); Орёл, Пенза и Ульяновск — в каждом городе по 6,9% населения, а также Нижний Новгород и Чебоксары — 6,4%. При этом статистика запланированных торжеств в обеих столицах — Москве и Санкт-Петербурге — одинаковая и за год почти не изменилась (по 4,9% в каждом городе). Реже свадьбы планируют жители Хабаровска (4,4%), Владивостока (4,2%) и Якутска (3,3%). По мнению россиян, залогом успешной свадебной церемонии по-прежнему являются богатый стол, хороший ресторан и свадебный торт (за этот пункт проголосовало 27% населения), красивое платье невесты (24%), а также большое число гостей (13%). Вероятно, это связано с пандемией коронавируса, которая не даёт о себе забывать и оказывает влияние на число гостей на свадебных торжествах. При этом понятно желание молодожёнов видеть много гостей на свадьбе, но пока это невозможно из соображений безопасности. Так, в 2021 году число гостей на торжестве волновало 4% опрошенного населения, а в 2022 году их доля составляет 13%. В среднем же по России показателем успешной свадьбы является число гостей в 50 человек, как известно из исследования. В Москве этот показатель немного ниже — 42 человека. При этом пригласить на торжество от сотни и более человек хотело бы почти 10% всех опрошенных. Самое большое число гостей желают видеть у себя на свадьбе жители Махачкалы (в среднем 159 гостей), Грозного (108), Владикавказа (105) и Улан-Удэ (90). Достойное празднование торжества с гостями и хорошим застольем требует существенных вложений. Согласно данным исследования, расходы россиян на свадьбу в 2022 году выросли на 3% по сравнению с 2021 годом и составили в среднем 194 тыс. рублей. При этом 13% свадеб оцениваются в сумму от полумиллиона и выше (11% в 2021 году). Самые высокие оценки стоимости торжества отмечены традиционно в Москве (299 тыс.) и Санкт-Петербурге (262 тыс.). Дешевле всего свадьба обойдётся в таких городах, как Чита (105 тыс.) и Улан-Удэ (111 тыс.). Наибольшее число россиян предпочли бы организовать свадьбу в родном городе (71,8%). Около 14,7% планируют провести её на природе или за городом. Ещё 4% не против для этого выехать за пределы региона, в котором они живут, например, в Санкт-Петербург и Москву. Всего по 2% набрали варианты проведения бракосочетания на Черноморском побережье Кавказа или за границей, в одной из европейских стран. Ещё меньше тех, кто готов для этого отправиться на экзотические острова (1,5%). Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Создание семьи — прекрасное событие в жизни каждого человека. По данным исследования, число желающих узаконить свои отношения в 2022 году выросло. При этом 80% участников опроса отметили, что им не сложно найти деньги на свадьбу, а это больше, чем годом ранее (72% опрошенных). И это объясняется, в том числе, растущей популярностью инструментов для накоплений. Например, всё больше молодых людей в возрасте до 35 лет выбирают для себя накопительное страхование от СберСтрахование жизни. На эти договоры приходится 22% от общего числа заключённых в 2021 году. Растёт популярность и классических инструментов для инвестирования, таких как ПИФы. Сейчас минимальная сумма взноса в них снизилась в 10 раз — до 100 рублей, это даёт людям ещё больше возможностей, в том числе молодым семьям, использовать самую эффективную и доступную стратегию для успешных инвестиций — регулярные накопления. В целом вопрос пополнения бюджета актуален не только во время подготовки свадьбы, но и после создания семьи. У пар появляются долгосрочные совместные цели — от крупных покупок до планов совместного отдыха. Например, в СберБанк Онлайн уже 4,5 тыс. пользователей имеют открытую цель, связанную с тратами для второй половинки. Клиенты сами задают название счёту — ʺлето с любимойʺ, ʺжене на красотуʺ, ʺмужу на автоʺ, ʺлюбимому на учёбуʺ». Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Планирование совместного будущего является залогом семейного благополучия. Как показал опрос, чтобы успешно сыграть свадьбу и вступить в новую жизнь, москвичам потребуется почти 300 тысяч рублей. При этом о финансовом обременении заявила треть жителей столицы. Для накопления средств на свадьбу москвичи могут оформить программу накопительного страхования жизни (НСЖ) от СберСтрахования жизни, которая поможет не только сформировать капитал на будущие траты, но и защитить от непредвиденных ситуаций со здоровьем или на работе. Например, в 2021 году клиенты из Москвы заключили 46,5 тысячи договоров НСЖ, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее». Опрос проводился в феврале в 75 городах России с населением более 250 тыс. человек. В каждом из этих городов на вопросы ответило более 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения. Пресс-служба Московского банка Сбербанка